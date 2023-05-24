Karagümrük'ten flaş Andrea Pirlo kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te flaş bir gelişme yaşandı.

Karagümrük'ten flaş Andrea Pirlo kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, flaş bir karar aldı.

PİRLO İLE YOLLAR AYRILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırma kararı aldı. Süper Lig'de takımının başında 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 44 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

"SEZON SONUNA KADAR İZİN VERDİK"
Fatih Karagümrük kulübü ise konu ile yaptığı açıklamada "Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik" ifadelerini kullandı.

"KARARI VERECEĞİM"
Sezon başında Fatih Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Andrea Pirlo, Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasından önce geleceği ile ilgili, "Hala maçlara odaklıyım. Bunları en iyi şekilde bitirip, geleceğimle ilgili kararı vereceğim" sözlerini kullanmıştı.

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