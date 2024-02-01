Karagümrük'ten Galatasaray'a ağır suçlama. Süleyman Hurma'dan flaş 'ayartma' iması

Aytunç Akın
Karagümrük'ten Galatasaray'a ağır suçlama. Süleyman Hurma'dan flaş 'ayartma' iması
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Levent Mercan için girişimde bulunan Galatasaray'a tepki gösterdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray; sol bek pozisyonu için Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı gündemine almıştı.
Karagümrük Kulübü'nden, Sarı-Kırmızılı ekibe şok bir suçlama geldi.
Başkan Süleyman Hurma, Galatasaray'ın; kendileriyle değil, oyuncunu menajeriyle iletişime geçtiğini söyledi.
Hurma, "Galatasaray'ın her zaman yaptığı iş! Oyuncuyu, benden değil, menajerinden istiyorlar. Oyuncuyla anlaşıp ucuza almak için böyle yapıyorlar. Yarın zorlu bir maça çıkacağız. Bu konulara girilmemeli" şeklinde konuştu.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan, Karagümrük ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Levent Mercan, bu sezon 24 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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