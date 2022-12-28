﻿Karahallı SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayınlanan ilana göre, Karahallı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olmak üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.
İŞİN ÖZETİ
1- Personel alımı Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı kapsamında yapılmaktadır.
2- Fiziksel olarak dezavantajlı konumdaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın; Hane temizliği (Evin süpürülmesi, camların silinmesi, çamaşır, bulaşık vb.), kişisel temizlik işleri(banyo yaptırılması, tırnak kesimi, vb.), ve kendi başlarına yapamayacakları diğer konularda yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
3- Vakıf başkanı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyet alanına ilişkin verilecek görevlerde görevlendirilir.
4- Hasta ve Yaşlı Bakım Sertifikası olması durumunda öncelik verilecektir.
5- Günlük iki haneye iki kişilik grup olarak gidilmesi öngörülmektedir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-) Kimlik Belgesi Fotokopisi
2-) Nüfus Aile Kayıt Belgesi
3-) Adli Sicil Belgesi
4-) Aile Hekiminden alınmış sağlık raporu
5-) Tarihçeli yerleşim yeri belgesi
6-) Varsa "hasta ve yaşlı bakım Sertifikası"
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