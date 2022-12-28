﻿Karahallı SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayınlanan ilana göre, Karahallı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olmak üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.

İŞİN ÖZETİ

1- Personel alımı Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı kapsamında yapılmaktadır.

2- Fiziksel olarak dezavantajlı konumdaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın; Hane temizliği (Evin süpürülmesi, camların silinmesi, çamaşır, bulaşık vb.), kişisel temizlik işleri(banyo yaptırılması, tırnak kesimi, vb.), ve kendi başlarına yapamayacakları diğer konularda yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

3- Vakıf başkanı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyet alanına ilişkin verilecek görevlerde görevlendirilir.

4- Hasta ve Yaşlı Bakım Sertifikası olması durumunda öncelik verilecektir.

5- Günlük iki haneye iki kişilik grup olarak gidilmesi öngörülmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-) Kimlik Belgesi Fotokopisi

2-) Nüfus Aile Kayıt Belgesi

3-) Adli Sicil Belgesi

4-) Aile Hekiminden alınmış sağlık raporu

5-) Tarihçeli yerleşim yeri belgesi

6-) Varsa "hasta ve yaşlı bakım Sertifikası"