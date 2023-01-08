﻿Karahallı SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Karahallı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Başvurular öncelikle https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır.

Gerekli evrakların 13/01/2022 tarihine kadar elden Vakfımıza elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Gerekli şartları sağlayan KPSS puanına göre ilk 5 kişi Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından

oluşturulan komisyon tarafından mülakata alınacaktır.

Mülakat sonucunda en yüksek puanı alan kişinin işe giriş işlemleri başlatılacaktır.

1-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK

2-) MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİNE SAHİP OLMAK, KAMU HAKLARINDAN MAHRUM BULUNMAMAK

4 YILLIK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ SOSYAL HİZMETLER, SOSYOLOJİ, PSİKOLOJİ, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK, İŞLETME, İKTİSAT, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, MALİYE, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, HALKLA İLİŞKİLER VE EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK,

3-) 18-35 YAŞ ARASINDA OLMAK

ÖSYM TARAFINDAN 2021-2022 YILINDA LISANS MEZUNLARI IÇIN YAPILAN KAMU PERSONELI SEÇME SINAVINDA KPSS P3 PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 60 PUAN ALMIŞ OLMAK.

EN AZ B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESINE SAHIP VE AKTIF ARAÇ KULLANABILIYOR OLMAK.

4-) İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU BULUNMAMAK.

5-) KARAHALLI ILÇESI NÜFUSUNA KAYITLI OLMAKLA BERABER SON 6 AYDIR KARAHALLI ILÇESI SINIRLARI IÇERISINDE IKAMET EDIYOR OLMAK. (NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALACAĞI ADRES BILGILERI RAPORU ILE DURUMU BELGELENDIRMEK)

ASKERLIK ILE ILIŞKISI BULUNMAMAK, (ASKERLIĞINI YAPMIŞ VEYA TECILLI ISE BUNU BELGELEMEK)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-) Kimlik Belgesi Fotokopisi

2-) Nüfus Aile Kayıt Belgesi

3-) Adli Sicil Belgesi

4-) Aile Hekiminden alınmış sağlık raporu

5-) Tarihçeli yerleşim yeri belgesi

6-) Sürücü Belgesi Fotokopisi