Karahantepe’de bulunan heykelin penisine sansür

Göbeklitepe ve Karahantepe’de yapılan keşiflerden biri olan penisini tutan insan heykelinin penisine Kültür Bakanlığı ile bazı yayın kuruluşları tarafından sansür uygulandı. Yayınlanan videoda heykelin penisinin yerinde olmadığı görüldü.

Şanlıurfa’da yer alan yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen Göbeklitepe ve Karahantepe’de bulunan eşsiz heykeller Türkiye’nin gündeminde.

İKİ ELİYLE PENİSİNİ TUTUYOR

Arkeofili’de yer alan habere göre; Göbeklitepe’de renk pigmentleri olan gerçek boyutlu bir domuz heykeli ve Karahantepe’de 2,3 metre büyüklüğünde, büyük bir penisi olan insan heykeli bulundu.

Göbeklitepe’de keşfedilen yaban domuzu heykeli, ‘H’ şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde ortaya çıkarıldı.

Karahantepe’deki çalışmalarda ise dönemin gerçekçi insan heykellerinden biri ortaya çıkarıldı. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle, oturur vaziyette betimlenen ve 2,3 metre yüksekliğindeki heykel, bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu. Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin öne çıktığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara da ulaşıldı. Ayrıca heykel, iki eliyle erekte haldeki penisini tutuyor.

KÜLTÜR BAKANLIĞI DA SANSÜRLEDİ

Ancak söz konusu heykellerin keşifleri, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ana akım medya tarafından sansürlenerek yayınlandı. Çeşitli kurumlar, Karahantepe’de bulunan ve elleriyle penisini tutan yaklaşık 12 bin ila 10 bin yıllık heykelin penis kısmını göstermedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise heykelin sadece üst bölgesini paylaştı.

Ana akım haber kanalları, alanda çektikleri videolarda heykelin alt bölgesini gösterirken, HaberTürk TV’de heykelin belden aşağı kısmı, sunucu spikerin arkasında kalacak şekilde yayınlandı.