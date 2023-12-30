Karakolda polise saldırıp kaçtı

Kaynak: DHA
Karakolda polise saldırıp kaçtı
Başakşehir’de denetimler esnasından gözaltına alınan bir sanık karakolda polislerle tartıştığı esnada polislere saldırarak karakoldan kaçmaya çalıştı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, 21 Aralık günü polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yaralama ve tehdit suçlarından arandığı tespit edilen bir sanık gözaltına alındı.

Karakola sevk edilen sanık, işlemleri yapıldığı esnada iddialara göre polislere hakaret etti. Polis ekiplerinin tepkisi üzerine sinirlenen sanık, polislere saldırarak kaçmaya başladı.

Karakol önünde polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışılan sanık, burada da direnmeye devam etse de polisler tarafından gözaltına alındı.

Sanık E.A. karakolda yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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