Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: İHA
Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü
Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gece saat 01.00 sıralarında ilçenin Samandere mevkiinde yaşanan olay ile ilgili alınan bilgiye göre, tarım işçisi olan ve adları henüz öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 2 kişi henüz tespit edilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya evrilmesi üzerine şahıslardan biri vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri intikal etti.

Adrese gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olaydan sonra kaçan katil zanlısı şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

aw182293-01.jpg

Son Haberler
Beşiktaş'ın 4 ayda harcadığı parayı bizim bakkal amca açıkladı. Şerafettin Tilki iplikleri pazarda satışa çıkardı Spor
Beşiktaş'ın 4 ayda harcadığı parayı bizim bakkal amca açıkladı. Şerafettin Tilki iplikleri pazarda satışa çıkardı
Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir? Keşfet
Rönesans Ressamı Gentile Bellini kimdir?
Yabancı hakem değil yabancı başkan gelsin. Sedat Kaya yazdı Spor
Yabancı hakem değil yabancı başkan gelsin. Sedat Kaya yazdı
Bill Gates yapay zekanın yok edemeyeceği 3 mesleği açıkladı. Ben bile işimi kaybedebilirim Gündem
Bill Gates yapay zekanın yok edemeyeceği 3 mesleği açıkladı. Ben bile işimi kaybedebilirim
Diyarbakır’da poligonda korkunç ölüm! Bir anda kanlar içinde kaldı Yerel Haberler
Diyarbakır’da poligonda korkunç ölüm! Bir anda kanlar içinde kaldı
Çankırı'da orman yangını Gündem
Çankırı'da orman yangını
Fransa'da kenti gelgitlerden koruyan cam duvarlar görenleri büyüledi Video
Fransa'da kenti gelgitlerden koruyan cam duvarlar görenleri büyüledi