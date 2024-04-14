Karaman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Gece saat 01.00 sıralarında ilçenin Samandere mevkiinde yaşanan olay ile ilgili alınan bilgiye göre, tarım işçisi olan ve adları henüz öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 2 kişi henüz tespit edilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya evrilmesi üzerine şahıslardan biri vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri intikal etti.

Adrese gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olaydan sonra kaçan katil zanlısı şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.