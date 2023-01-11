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Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Karaman'da işletmeciliğini yaptıkları telefoncu dükkanında annesi ile birlikte bıçaklı saldırıya uğrayan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 08:39
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Karaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan Enes Gün kurtarılamadı

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
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İHA

Olay, saat 15.00 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, Ayşegül Gün (38) ile oğlu Muammer Enes Gün’ün (21) işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkanına gelen B.D. (22), anne ve oğluyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., belinden çıkardığı bıçakla önce Muammer Enes Gün’ü kalbinden, sonra da annesi Ayşegül Gün’ü karnından bıçakladı. Saldırgan B.D. olay yerinden yaya olarak kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhammet Enes Gün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdikten kısa süre sonra yakalanan B.D.’nin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

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