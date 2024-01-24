Karaman’da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Konya’dan Karaman’a çok sayıda kaçak silah getirileceği yönünde duyum alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçti. Silahları Karaman’a getirecek olan araçları takibe alan ekipler, araçların Karaman il sınırları içerisine girmesiyle birlikte operasyon için düğmeye bastı.

Yaşanan kısa kovalamacadan sonra araç ve içindekileri kıskıvrak yakalanırken, şüphelilerin araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 36 adet ruhsatsız kaçak tabanca ile 4 adet tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasından sonra 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö., U.K., D.C. ve Ö.Ş. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan kadın şüpheli ise serbest bırakıldı.