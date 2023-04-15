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Karaman’da halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Karaman’da halk otobüsü ile saman balyası yüklü kamyonun çarpışması sonucu otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:51
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Karaman’da halk otobüsü kazaya karıştı: 7 yaralı

Karaman’da halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Kaza, öğle saatlerinde Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi alınamayan 70 BB 519 plakalı halk otobüsü ile M.Ç. idaresindeki 42 J 8413 plakalı saman balyası yüklü kamyon kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra tedbiren ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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