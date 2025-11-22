Düzenlenen fidan dikimi törenine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, daire amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fidan dikiminde bir konuşma yapan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman’a Türkiye’nin en büyük millet bahçesini kazandırma çalışmaları çerçevesinde 1 milyon fidan hedefi doğrultusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmen ve öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturmanın ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Çiçekli, "Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü tebrik ederek şehit olan ve ebediyete irtihal eden öğretmenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Öğretmenler Günü’nün kalıcı bir hatırası olarak oluşturulan alana farklı türlerde fidanlar dikildi. Program, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.