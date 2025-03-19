Karaman’da olaylı gece! Evine gittiği eski kız arkadaşını tüfekle öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Karaman’da A.Y isimli kişi, evine gittiği eski kız arkadaşı Hatice Göktaş, ile tartıştı. Tartışma sonrası A.Y, tüfekle Göktaş’ı vurdu. Bu sırada Göktaş’ın oğlu ile 3 yeğenini darbedip yaraladı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Koçakdede Mahallesi, Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi. A.Y., eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ın evine geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.Y., tüfekle ateş edip Göktaş'ı boynundan vurdu. Göktaş kanlar içinde yığıldı.

Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın oğlu M.G. ve yeğenleri M.A.G. ve F.G., A.Y.'ye saldırıp, darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göktaş ve A.Y., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başında kırıklar oluştuğu belirlenen A.Y.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, A.Y.'ye saldıran Göktaş'ın oğlu ve 2 yeğenini polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Karaman’da olaylı gece! Evine gittiği eski kız arkadaşını tüfekle öldürdü

Karaman’da olaylı gece! Evine gittiği eski kız arkadaşını tüfekle öldürdü

Karaman’da olaylı gece! Evine gittiği eski kız arkadaşını tüfekle öldürdü

Karaman’da olaylı gece! Evine gittiği eski kız arkadaşını tüfekle öldürdü

Karaman’da olaylı gece! Evine gittiği eski kız arkadaşını tüfekle öldürdü

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