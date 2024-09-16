Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

Öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, H.A.'nın kontrolündeki 42 BJD 61 plakalı Volkswagen marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan F.P. isimli yaşlı kadına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın yaralanırken, ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı yaşlı kadın kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekibi de kaza bölgesinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.