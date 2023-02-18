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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Karaman’da bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya yaralandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 13:03
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Karaman’da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
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İHA'nın haberine göre, Karaman’da yoluna karşısına geçmeye çalıştığı esnada otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen K.Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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