Karaman'da trafik kazası. 1 yaralı

Kaynak: İHA
Karaman'da trafik kazası. 1 yaralı
Karaman’da 2 otomobilin kazaya karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen kaza Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde yaşandı. Aktarılan bilgilere göre, A.K. yönetimindeki otomobil ile M.B. idaresindeki otomobil kazaya karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik kazasında 69 yaşındaki otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralı şoför olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çevredeki vatandaşların da yardımıyla yol kenarına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw126955-01.jpg

aw126955-02.jpg

aw126955-03.jpg

aw126955-04.jpg

Son Haberler
Dilek Taşı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı final bölümü ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı final bölümü ne zaman?
Asıp kesmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Asıp kesmek deyimi ne anlama geliyor?
Dünya Sağlık Örgütü koronadan daha ölümcül hastalığı duyurmuştu. Bakan Koca’dan açıklama geldi Sağlık
Dünya Sağlık Örgütü koronadan daha ölümcül hastalığı duyurmuştu. Bakan Koca’dan açıklama geldi
O emekliler ek zam alamayacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun kimleri kapsadığını açıkladı Ekonomi
O emekliler ek zam alamayacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun kimleri kapsadığını açıkladı
Arpalık yapmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Arpalık yapmak deyimi ne anlama geliyor?
FOX TV’nin adı mı değişti? FOX TV kapandı mı? Now TV nedir? Magazin
FOX TV’nin adı mı değişti? FOX TV kapandı mı? Now TV nedir?
Amartey ve Djiku da kurt hocayı kurtaramadı Spor
Amartey ve Djiku da kurt hocayı kurtaramadı