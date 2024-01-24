Karaman'da trafik kazası. 1 yaralı

Öğle saatlerinde meydana gelen kaza Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde yaşandı. Aktarılan bilgilere göre, A.K. yönetimindeki otomobil ile M.B. idaresindeki otomobil kazaya karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik kazasında 69 yaşındaki otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralı şoför olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlar polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çevredeki vatandaşların da yardımıyla yol kenarına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.