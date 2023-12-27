Karamehmet dirildi 2 büyük sipariş verdi. Dünyanın en zengin 30 insanından biriydi

23 yıl önce Forbes listesine girdiğinde, Elon Musk, Carlos Slim, Jeff Bezos gibi dünyaca ünlü milyarderlerin listelerde aşağı sıralarda bulunduğu, hatta birçoğunun listeye giremediği zenginler liginin Türk oyuncusu Karamehmet’in bilindiği üzere İsviçre merkezli Advantage Tankers adlı bir şirketi var. Mehmet Emin Karamehmet’in kızı Gülsün Nazlı Karamehmet Williams’ın yönettiği bu şirket, son yıllarda verdiği gemi siparişleri ile denizcilik dünyasının parlayan yıldızı olmuş durumda.

NİSAN'DA 3 GEMİ SATIN ALMIŞTI

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre, bu yılın nisan ayında ikinci el piyasasından 3 Panamax tipi gemi satın alan Advantage, Güney Koreli K Shipbuilding’e 2 yeni gemi siparişi daha verdi. Yeni gemiler için Koreli şirketle anlaşmayı imzalayan Karamehmet’in şirketi Advantage, bunun için 153 milyon dolar ödeyecek. Bu da yaklaşık bugünün kuruyla 4.5 milyar TL anlamına geliyor.

615 BİN VARİL BENZİN TAŞIYOR

LR1 ürün tankeri olarak bilinen gemiler, 73.400 dwt'luk kapasiteye sahip. Uzun Menzilli (LR) sınıfı gemiler, hem rafine edilmiş ürünleri hem de ham petrolü taşımak için kullanılıyor. Küresel tanker filosunda en yaygın gemi olarak bilinen bu araçlar, 345.000 varil ile 615.000 varil arasında benzin (14,5-25,8 milyon galon) veya 310.000 varil ile 550.000 varil arasında ham petrol taşıyabiliyor.