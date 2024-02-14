Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi

Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi
Kaynak: AA
Çanakkale'deki sağanak nedeniyle Karamenderes Çayı'nın debisinin yükselmesinden kaynaklanan su baskınının etkisi gün ağırınca ortaya çıktı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.
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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 1

Çanakkale’de Karamenderes Çayı’nın taşması sonucu bazı tarım alanları su altında kaldı.

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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 2

Sular altında kalan tarım arizeleri dronla kaydedildi.

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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 3

Troia Antik Kenti’ne yakın Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale bölgelerinde arpa ve buğday ekili alanlar dünkü şiddetli yağıştan zarar gördü.

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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 4

Jandarma, Kalafat-Yeniköy yolunu güvenlik gerekçesiyle kapattı.

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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 5

Karamenderes Çayı’nın taşması, gün boyunca etkisini gösterdi.

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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 6

Çayın debisi artan yağışla birlikte yükseldi ve buğday ve arpa ekili alanları etkiledi.

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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 7

Sular altında kalan tarım alanları dronla böyle görüntülendi.

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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 8

Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, taşkının devam ettiğini belirtti.

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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 9

Şen, taşkınların önlenmesi ve alanlarının korunması için çayın temizlenmesi gerektiğini söyledi

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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 10
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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 11
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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 12
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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 13
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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 14
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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 15
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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 16
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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 17
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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 18
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Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi 19
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