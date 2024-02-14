Karamenderes Çayı taştı. Sular altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi

Çanakkale’de Karamenderes Çayı’nın taşması sonucu bazı tarım alanları su altında kaldı.
Sular altında kalan tarım arizeleri dronla kaydedildi.
Troia Antik Kenti’ne yakın Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale bölgelerinde arpa ve buğday ekili alanlar dünkü şiddetli yağıştan zarar gördü.
Jandarma, Kalafat-Yeniköy yolunu güvenlik gerekçesiyle kapattı.
Karamenderes Çayı’nın taşması, gün boyunca etkisini gösterdi.
Çayın debisi artan yağışla birlikte yükseldi ve buğday ve arpa ekili alanları etkiledi.
Sular altında kalan tarım alanları dronla böyle görüntülendi.
Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen, taşkının devam ettiğini belirtti.
Şen, taşkınların önlenmesi ve alanlarının korunması için çayın temizlenmesi gerektiğini söyledi