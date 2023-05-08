Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın 'Biz talimatı Allah'tan alıyoruz' sözlerine tepki: Allah'tan talimatı sadece peygamberler alır

TV5 programlarında Mustafa Yılmaz’ın “sayın Cumhurbaşkanı’nın da ifadesi var. Bunu çok tartışıldığı için söylüyorum. ‘Onlar talimatı Kandil’den alıyor. Biz talimatı Allah’tan alıyoruz’ demişti.” ifadeleri üzerine Temel Karamollaoğlu tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"ALLAH'TAN TALİMATI SADECE PEYGAMBERLER ALIR"

Allah’tan alan İsrail’e destek veriyor. Allah’tan alan Amerika’ya dua ediyor. Allah’tan alan askerin başına çuvar geçirenlerden hesap sormuyor. Öyle mi? Yani Tayyip Bey Allah’tan alıyor da Irak’ta 1 buçuk 2 milyon Müslümanın kanına kıydılar. 1 buçuk 2 milyon! Alah’tan aldıkları talimatla mı? Bir defa Türkçeyi de doğru kullanmak lazım. Cenabı Hak’tan talimatı sadece peygamberler alır. Peygamberler halka bunu anlatır. Halk bunu alır ve yorumlar. Rüya görüyorsun da ona göre mi hareket ediyorsun? Onun için ben bu noktada söylenen sözlerin altına bakıldığında Kıbrıs’ı vermeye razı olmuşlardı. Nereden aldıkları talimatla Annan planı geçmiş olsaydı, şimdi Kıbrıs elimizden gitmiş olacaktı. Niye Suriye’ye girdik? Suriye kan gölüne döndü. Kim ölüyor Suriye’de? İnançlı insanlar. Onun için bu tip ifadeler aslında acziyetin, tükenmişliğin, çaresi kalmamışlığın bir ifadesidir diye düşünüyorum.