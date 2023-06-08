Karamollaoğlu'ndan yeni kabine için zehir zemberek sözler

Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümete yönelik “Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz, çıkmıyor” dedi.

Karamollaoğlu'ndan yeni kabine için zehir zemberek sözler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Karamollaoğlu, yeni kurulan hükümete dönük sert eleştirilerde bulundu.

Karamollaoğlu, “Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz, çıkmıyor. Bu nedenle bizim için ne Meclis Başkanı’nın ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın ne de bakanların hiçbirinin dün bizimle aynı çatı altında siyaset yapmış olmaları bir şey ifade etmiyor; bizi, bugün ne yaptıkları, nasıl yaptıkları ve yarın ne yapacakları ilgilendiriyor. Hiçbirinin kılık kıyafeti, sakalı bıyığı, nereli ve kimlerden olduğu ilgilendirmiyor; bizi, hangi adımı atacakları ilgilendiriyor” dedi.

Temel Karamollaoğlu, bugün Twitter hesabında yaptığı yazılı açıklamada yeni kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"YENİ DEMEKLE YENİ OLUNMUYOR"

“Altını çizerek ifade ediyorum; sadece ‘yeni’ demekle yeni olunmuyor. Yeniliğin sözde değil özde olması lazım, lafta değil icraatta olması lazım. Politikalar değişmediği sürece, isimlerin değişmesinin hiçbir anlamı olmaz, olmuyor, nitekim bugüne kadar da olmadı. Önemli olan, isimlerin değil politikaların ve zihniyetin değişmesidir. Zira özellikle son yıllarda defalarca tecrübe edildi ki maalesef isimler değişse de yaklaşım değişmiyor, yaklaşım değişmeyince de sonuçlar değişmiyor.”

"BİZİ YARIN NASIL VE NE YAPACAKLARI İLGİLENDİRİYOR"

“Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz, çıkmıyor. Bu nedenle bizim için ne Meclis Başkanı’nın ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın ne de bakanların hiçbirinin dün bizimle aynı çatı altında siyaset yapmış olmaları bir şey ifade etmiyor; bizi, bugün ne yaptıkları, nasıl yaptıkları ve yarın ne yapacakları ilgilendiriyor. Hiçbirinin kılık kıyafeti, sakalı bıyığı, nereli ve kimlerden olduğu ilgilendirmiyor; bizi, hangi adımı atacakları ilgilendiriyor.”

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