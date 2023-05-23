Karanfilçiçeği demansa iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan demansa iyi gelen karanfilçiçeğinin faydaları dikkat çekti.

Karanfilçiçeği demansa iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan karanfilçiçeğinin faydaları dikkat çekti.

Karanfilçiçeği hafızayı güçlendirerek demansa iyi geldiği bildirildi.

DEMANS NEDİR?

Demans tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin bozukluğu ile tarif edilebilecek bir bulgudur. Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

KARANFİLÇİÇEĞİ NEDİR?

İkiçenekliler sınıfının, karanfilgiller familyasından; karşılıklı ensiz sivri yapraklı, düğüm düğüm ince saplı, 300 kadar çeşidi bulunan, otsu bir süs bitkisidir.

Yaprakları pembe, beyaz veya kırmızıdır. En çok tanınan türü çiçek karanfilidir. Çok hoş kokuludur. Yapraklarından şurup yapılır.

KARANFİL KULLANIM ALANLARI

Karanfil, tatlı, reçel, ev yapımı meyve suları ve kompostolarda baharat olarak kullanılıyor. Karanfil tomurcukları bitkisel çaylara ekleniyor. Toz haline getirilip ise diş ağrısı olmak üzere pek çok ağrının tedavisinde de kullanılıyor.

Günde bir-iki tane karanfil çiğnemek içeriğinde yüksek oranda bulunan demir, protein, fosfor, kalsiyum, karbonhidrat ve A, C vitaminlerinden faydalanmayı sağlıyor.

Kurutulmuş karanfiller buharla damıtılarak yağı çıkartılıyor ve sağlıktan kozmetiğe kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılabiliyor.

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