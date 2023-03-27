Kararan koltuk altlarına doğal çözüm

Türkiye gazetesinin haberine göre; Yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkesin kişisel temizliğine dikkat etmesi oldukça önemlidir. Başta kişinin kendi sağlığı için önem verilmesi gereken kişisel bakım kuralları, ayrıca çevrede bulunan insanlar açısından önemlidir. Toplu alanlarda sıklık ile bulunan kişilerin kişisel bakımlarına yeterince önem vermemeleri, birçok zorbalığı da beraberinde getirebilir.

Kişisel temizliğin en önemli noktalarından birisi olan koltuk altlarında fazla terlemeye bağlı olarak bakteri oluşumları da gözlenebilir. Ayrıca koltuk altlarının bakımları ne kadar yapılır ise yapılsın, kararmalara da denk gelinebilir. Görünüm olarak iyi hissettirmeyen kararmaları kısa süre içerisinde yok etmek ise mümkündür. İşte koltuk altı kararmalarını engelleyen doğal çözümler…

Bazı durumlarda kişisel bakım adımlarının tam olarak uygulanmış olmasına rağmen koltuk altlarında renk eşitsizlikleri ile karşı karşıya kalınması mümkündür. Kararmalar sebebi ile özgüveni düşen, kendisini pis ve kötü hisseden birçok kişi, çoğu zaman istedikleri kıyafetleri dahi giyemezler. Peki, kararan koltuk altlarında renk eşitsizliğini gideren doğal yöntemler nelerdir?

Kişisel bakımın en önemli noktalarından biri, koltuk altlarıdır. Yaz kış demeden her mevsim terleyen koltuk altları, kötü koku oluşumuna sebep olur. Bakımın yeterli düzeyde yapılmaması durumunda mantar oluşumlarına da sebep olabilen koltuk altları, hassas alanlar olmaları sebebi ile ayrı bir özen ile yaklaşılması gereken vücut bölgeler arasında yer alır.

KOLTUK ALTLARI NEDEN KARARIR?

Koltuk altları pek çok farklı nedene bağlı olarak kararabilir. Bölgede oluşan kararmaya neyin sebep olduğunun bilinmesi, onarım sürecinin doğru planlanması açısından önemlidir. Koltuk altlarının kararmasına sebep olan başlıca faktörler, şu şekilde sıralanabilir:

-Deodorantlar ve diğer ter önleyiciler: Alerjik reaksiyonlara sebep olabilen bazı deodorantlar ve diğer ter önleyiciler, koltuk altlarının kararmasına yol açabilir.

-Obezite: Aşırı kilo giysilerin sürtünmesine sebep olacağı için direkt olarak koltuk altlarının kararmasına da etki eder.

-Kötü hijyen: Aşırı terleme durumlarında hijyen eksikliğinin olması, koltuk altlarında bakteri oluşumlarına ve kararmalara sebep olabilir.

-Tıraş veya ağda: Bu tür işlemler cildi tahriş eder ve koltuk altlarının hızla kararmasına sebep olur.

-Sürtünme: Giysilerin cilde sürtünmesinden ötürü koltuk altları kararabilir.

-Hiperpigmentasyon: Melanin artışı, koltuk altlarının kararmasına sebep olur.

KOLTUK ALTI KARARMALARINA DOĞAL ÇÖZÜMLER

Koltuk altında meydana gelen kararmalar için karbonatın suyla karıştırılması ve karışımın bir macun kıvamına getirilmesi gerekir. Oluşan macun kıvamlı karışım doğrudan koltuk altına sürüldükten sonra 10- 15 dakika kadar beklenmeli ve sonrasında koltuk altı su ile durulanmalıdır.

Koltuk altı kararmalarının önüne geçen en etkili doğal yöntemler arasında limon ve karbonat bulunur. Taze limonun doğrudan koltuk altına sürülmesi ve koltuk altının 10- 15 dakika sonra yıkanması, düzenli kullanımda koltuk altı kararmalarının önüne geçer.