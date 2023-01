﻿Kararlı ve dik duruşlu Bakan'dan tarihi adım

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl 20 Eylül'de BM 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada KKTC'nin resmen tanınması çağrısının ve 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi'nde gözlemci üyeliğe kabul edilmesinin sonrasında, KKTC'nin uluslararası toplum içerisinde haklı yerini alması çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ertuğruloğlu, Eylül ayındaki New York temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile görüştü ve taslak "Kuvvetler Anlaşması Statüsü" (SOFA) anlaşmasını verdi. Ertuğruloğlu bu konuda şu açıklamayı yapmıştı; "Biz hazırladığımız taslak SOFA anlaşmasını Lacroix'e verdik. Şimdi onu inceleyecekler ve cevapları neyse bize onu yakın zamanda bildirecekler. O cevaplarına göre biz de almamız gereken karar neyse almaktan çekinmeyeceğiz. KKTC olarak net bir şekilde onlara diyoruz ki bakın, KKTC topraklarında sizin görev yapmanızın onayını verecek olan makam Rum hükümeti değildir. Biziz. Biz bunca sene misafirperverlik yaptık, iyi niyetle sizi misafir kabul ettiğimizi söyledik, izin verdik ama artık bu bitti. Eşit iki devlet ve eşit uluslararası statü politikasından dolayı artık bu misafirperverliği yapamayacağız ve bizimle ayrı anlaşma imzalamaları gerekir."

Bana göre BM, SOFA anlaşmasını imzalamayacaktır. Ay sonunda BM Güvenlik Konseyi'nin BM Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatma kararını açıklaması sonrasında, Ertuğruloğlu da bu konuda gereken adımların atılmasını muhakkak sağlayacaktır.

Geçtiğimiz günlerde BM ile yeni bir kriz daha yaşandı. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu bir süre önce BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şefi Colin Stewart ile ara bölgedeki Taksim stadının Kıbrıs Türk gençlerine sportif faaliyetler için açılmasına yönelik mutabakata vardı. Bu doğrultuda Anavatan Türkiye'nin katkılarıyla kısa zamanda Taksim Stadı'nda yeşillendirme tamamlandı ve kullanılacak hale getirildi. Ne var ki geçtiğimiz hafta BM Barış Gücü elemanları bölgeye gelerek tarihi surlara zarar verecek şekilde beton döktü ve telleyerek girişleri engelledi.

Ertuğruloğlu bu olay üzerine yaptığı açıklamada, BM Barış Gücü'nün Taksim Sahası'nda yapmış olduğu tahribatı eleştirdi, "Sahamızı kimseye yedirecek değiliz!" diye gerekli mesajı BM'ye verdi. "BM'nin yeni bir kriz yaratma eylemi içerisinde" olduğunu belirten Ertuğruoğlu, BM'nin bu hareketlerinin sadece Rum tarafını 'tatmin' etmek için yapıldığını da belirterek "Bu faaliyetler bizim için kabul edilemezdir" diye karalı duruş sergiledi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şefi Colin Stewart'ın adaya gelmesini beklediğini de aktaran Ertuğruloğlu, "Taksim Sahası'yla ilgili anlaşmayı Colin Stewart ile yapmıştım, bu yüzden onun gelmesini bekliyorum. Bakanlığımız BM yetkilileriyle sürekli temas halinde" açıklamasını da yaptı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu 17 Ocak'ta günü birlik gittiği İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile makamında bir araya geldi. Söz konusu ziyaret, KKTC yetkilileri tarafından TDT Genel Sekreteri ve Sekreterya nezdinde gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret özelliğini taşıdı. Ertuğruloğlu, tarihi ziyaretinde, KKTC'nin Türk Dünyası içinde hak ettiği yeri almasından dolayı memnuniyetini dile getirerek yeni dönemde ülkemiz ile TDT arasındaki iş birliği ve diyaloğun her alanda artarak devam etmesi için bakanlığının üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Ertuğruloğlu 24 Ocak tarihinde ise Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve KKTC'nin gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı'na katıldı. Ertuğruloğlu burada katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, KKTC'nin resmen tanınmasını ve müktesep haklarının teyit edilmesini talep ettiklerini belirterek, "Kıbrıs Rum tarafı kabul etsin ya da etmesin, çıktığımız bu yeni yoldan geri dönüş yoktur. Kıbrıs Rumları ve uluslararası toplum Kıbrıs'ın inkar edilemez gerçeğini kabul etmek zorundadır, o da; iki ayrı egemen devletin, iki ayrı demokrasinin, iki ayrı halkın var olduğudur" dedi. Ertuğruloğlu, Ada'daki her iki halkın da egemen eşit olduğunu, konuyu çözmeye yönelik her türlü çabanın bu gerçeği hesaba katması gerektiğini belirterek, "Coğrafyanın teyit ettiği üzere, Kıbrıs'ın iki sahibi vardır, hiçbirinin birbirini yönetmeye hakkı yoktur ve ileriye yönelik tek yol her iki tarafın iş birliğini gerektirmektedir" dedi. KKTC'nin Anavatan Türkiye'nin sağlam desteğiyle güçlü durduğunun altını çizen Ertuğruloğlu, "Uluslararası toplumda hakkımız olan yerimizi almak için engelleri kaldıracağımıza inanıyorum" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun tarihi adımları, verdiği mesajlar, yeni siyasetimizdeki dik ve kararlı duruşu her türlü takdirin üstündedir.Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler sonrasında daha yoğun temas ve girişimlerle KKTC'nin tanınması için çabalar sürecektir. Bir kez daha tekrarlamakta fayda vardır; KKTC'nin tanınması engellenemeyecek; Kıbrıs Türk halkı uluslararası toplum içinde çoktan hakettiği yerini muhakkak alacaktır.