Kararsız sürücü otobüs devirdi. Sürüklenen yolcu dolu otobüs 2 aracın arasına girdi

Şanlıurfa’da yolcu otobüsü önündeki araca çarparak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Kararsız sürücü otobüs devirdi. Sürüklenen yolcu dolu otobüs 2 aracın arasına girdi

Şanlıurfa’da yolcu otobüsünün otomobile çarpıp, devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir'e bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eskişehir'den Mardin'e giden sürücüsü öğrenilemeyen 34 RR 432 plakalı Midyat Seyitoğlu Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, önünde seyreden ve akaryakıt istasyonuna girmek için yönelen 34 BF 059 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, devrildi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

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Kazada Hilve Kılıç (66) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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