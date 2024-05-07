Karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Kaynak: AA
Karaya oturan yük gemisi kurtarıldı
İstanbul Boğazı’nda karaya oturan yük gemisi kurtarıldı. Geminin, römorklar eşliğinde Ahırkapı'ya çekildiği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi, yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve deniz polisinin de içlerinde bulunduğu kurtarma ekiplerinin çabaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Yük gemisinin römorklar eşliğinde Ahırkapı’ya çekildiği ifade edildi.

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NE OLMUŞTU?

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası sebebiyle karaya oturdu. 229 metre boyundaki geminin kurtarılabilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine sevk edildi.

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