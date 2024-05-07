Karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi, yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve deniz polisinin de içlerinde bulunduğu kurtarma ekiplerinin çabaları sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Yük gemisinin römorklar eşliğinde Ahırkapı’ya çekildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası sebebiyle karaya oturdu. 229 metre boyundaki geminin kurtarılabilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine sevk edildi.

Geminin karaya oturması sebebiyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı. Kıyı emniyetine bağlı balık adamlar tarafından yapılan su altı incelemesinin sonrasında acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.