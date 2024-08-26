Karayollarında polisin yerini onlar alacak. Trafik denetimini polisler yapmayacak

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Karayollarında polisin yerini onlar alacak. Trafik denetimini polisler yapmayacak

Karayollarında trafik denetimlerini polis yapmayacak. Yapılan düzenleme ile trafik denetimini jandarma ekipleri yürütecek

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik ile trafik denetimlerinden önemli bir değişiklik yapıyor. Yapılan düzenlemeye göre karayollarındaki trafik denetimleri artık jandarma tarafından yürütülecek.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla’nın haberine göre, bu değişiklikle birlikte, polisler karayollarındaki trafik denetimlerinden çekilecek ve jandarma ekipleri tüm ülke genelinde trafik ve denetim görevlerini üstlenecek.

Şu ana kadar, trafik zabıtalarının bulunmadığı veya yetersiz olduğu bölgelerde polis görev yaparken, polis teşkilatının yetki alanı dışında kalan yerlerde jandarma devrede oluyordu. Yeni düzenleme, bu iş bölümü değişikliğini tüm ülke genelinde geçerli kılacak.

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