Karayollarında son durum: Hangi yolda çalışma var?

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 35-45. kilometrelerindeki onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz Kavşağı İstanbul istikameti 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Edirne istikametinden gelen sürücüler için Lüleburgaz gişelerine çıkış kolu ile gişelerden otoyola girişler trafiğe kapatıldı.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 9 tünelde yapılan temizlik çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolu, 30-33. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Bu güzergahta ulaşım, Cevizli-Derebucak-İbradı yolundan sürdürülecek.

Aydın-Denizli devlet yolunun 12-14. kilometrelerinde Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı bünyesinde yapılacak alt geçit çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı sol şeritten devam ediyor. Aydın-Denizli istikametinde ise çalışmaların olduğu bölgede ulaşım servis yolundan gidiş şeklinde kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Borçka-Muratlı yolunun 6-8. kilometrelerinde Muratlı ve Karşıköy tünellerindeki temizlik çalışması nedeniyle saat 17'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Ordu-Fatsa yolunun 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 26-33. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik ve işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

