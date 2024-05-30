Karayollarından iki ihale birden

Kaynak: AA
Karayollarından iki ihale birden

Karayolları Genel Müdürlüğü İki otoyolun hizmet tesislerinin kiralanması için ihale çıkıyor.

Resmi Gazete'de yayımlananan ihale kararıyla, Karayolları Genel Müdürlüğünün iki otoyolda tesis kiralaması ihalesine çıkacağı duyuruldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü kararına göre, Tarsus-Pozantı ayrımı-Gaziantep Otoyolu'nda Osmaniye C Tipi Otoyol hizmet tesisiyle bu tesise bağlı D Tipi Otoyol hizmet tesislerinin, yine otoyol hizmet tesisi olarak kullanılmak üzere ihaleye çıkacağı açıklandı. İhale 2 Temmuz'da yapılacak. İhale süresi ise 10 yıl olarak belirlendi.

İzmir-Aydın Otoyolu Selatin Kuzey, Selatin Güney ve Germencik Güney Tarafı D Tipi Otoyol hizmet tesislerine de görevlendirme ihalesi...

Görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için ön seçim yapılacak. Görevlendirmeye ilgi duyan şirketlerin, ön seçim şartnamesinin ekindeki formları doldurarak 1 Temmuz saat 17.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekecek.

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