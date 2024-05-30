Karayollarından iki ihale birden

Resmi Gazete'de yayımlananan ihale kararıyla, Karayolları Genel Müdürlüğünün iki otoyolda tesis kiralaması ihalesine çıkacağı duyuruldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü kararına göre, Tarsus-Pozantı ayrımı-Gaziantep Otoyolu'nda Osmaniye C Tipi Otoyol hizmet tesisiyle bu tesise bağlı D Tipi Otoyol hizmet tesislerinin, yine otoyol hizmet tesisi olarak kullanılmak üzere ihaleye çıkacağı açıklandı. İhale 2 Temmuz'da yapılacak. İhale süresi ise 10 yıl olarak belirlendi.

İzmir-Aydın Otoyolu Selatin Kuzey, Selatin Güney ve Germencik Güney Tarafı D Tipi Otoyol hizmet tesislerine de görevlendirme ihalesi...

Görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için ön seçim yapılacak. Görevlendirmeye ilgi duyan şirketlerin, ön seçim şartnamesinin ekindeki formları doldurarak 1 Temmuz saat 17.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekecek.