Karayolu karpuz tarlasına döndü

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan karpuz yüklü TIR'ın yol ortasına devrildiği kazada yaklaşık 24 ton karpuz yola dağılarak ziyan oldu. Karayolu'nda karpuzlar nedeniyle ulaşım tek yönlü sağlandı.

Karayolu karpuz tarlasına döndü

İHA'nın haberine göre, kaza, Emirdağ ilçesi Karacalar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B., idaresindeki 35 HC 9276 plakalı TIR sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardında yol ortasına devrildi. Kazada sürücü S.B., yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Olayda, TIR'n dorsesinde bulunan yaklaşık 24 ton karpuz ise yola dağıldı. Kazanın meydana geldiği yolda trafik yaklaşık yarım saat tek yönlü olarak durdu. Yola dağılan karpuzların temizlenmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.

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