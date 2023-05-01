Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Peki, Karbonatlı su içmek nelere iyi gelir? Karbonatlı su kilo verdirir mi? İşte detaylar…

KARBONATLI SU İÇMEK NELERE İYİ GELİR?

- Mide yanmalarını geçirir

- Ağız içi yaralarına iyi gelir

-Doğal bir ağrı kesicidir

-Gaz giderir

- Hazımsızlığa iyi gelir

KARBONATLI SU KİLO VERDİRİR Mİ?

Uzmanlar kilo verme programlarında en etkili yolun, metabolizmayı hızlandırmak ve asit baz dengesini alkali seviyesine yükseltmek olduğunu belirtir. Karbonatlı su içmek ise asit baz dengesini kolayca alkali seviyesine yükseltir. Böylece kilo vermek kolaylaşır. Karbonatlı su içmek vücudun PH seviyesini yükselterek metabolizma ve sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına olanak tanır. Alkali diyeti listesine ek olarak karbonatlı su da içen bazı uygulayıcılar, düzenli bir kullanımla 1 ay içerisinde 4 ile 6 kilo verdiklerini söylerler.

Karbonatlı su ile zayıflama kilo sorunu olan kişilerin ilgisini çeken bir uygulamadır. Deneyenlerin bir kısmı memnun kalırken bir kısmı da olumlu sonuçlar alamadığını söyler. Bu uygulamayla kilo vermenin mümkün olduğunu iddia edenler, karbonatlı su içmenin vücudun asit seviyesini düşürdüğünü, ödem söktürücü olduğunu ve böylelikle kilo vermeye katkı sağladığını savunurlar. Et, kahve, şeker ve karbonhidrat ağırlıklı beslenenlerin vücudunda fazla miktarda asit birikir. Bu da kilo verme sürecini zora sokabilir.