Karbonmonoksit gazı çiftin yaşamına son verdi

Yolçatı Mahallesi Menekşe Sokağı'nda ikamet eden Nermin Danacı (65) ve İsmail (66) çiftinden uzun bir süre haber alınamaması üzerine oğulları eve geldi.

Kapıyı zorlayarak kırması sonucu içeri giren oğulları anne ve babasının hareketsiz yattığını görmesi üzerine, 112 Acil Servis arayarak durumu bildirdi.

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine çiftin hayatını kaybettiği belirtildi.Sobanın kaçırdığı karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen çiftin incelemelerin ardından cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.