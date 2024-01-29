Karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşayan Hürü Bayram'dan (80) haber alamayan yakınları eve girdi.
Yaşlı kadın hareketsiz şekilde yatıyordu.
Yakınları durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi yapılan ilk müdahalede Hürü Bayram'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olmasıydı.
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri de evde incelemelerde bulundu.
Yaşlı kadının cenazesi, yapılan incelemeler sonrası hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.