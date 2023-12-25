Karda yürüyüş kalp krizi yapar mı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Karda yürüyüş kalp krizi yapar mı
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gültekin Hobikoğlu, kalp damar hastalıkları ve buna bağlı olarak kalp krizinin önde gelen ölüm nedenleri arasında olduğunu söyledi ve özellikle kış aylarına dikkat çekti.

DAMARLARI DARALTIR MI

Soğuk havaların etkisiyle vücut ısı kaybediyor. Yüzeysel cilt damarları daralıyor, ısı alışverişi güçleşiyor. Bu durum damarları daraltıyor ve tansiyonu bozuyor. Kalbin kan pompalaması güçleştiği için de kalp krizi geçirmek için hiçbir neden kalmıyor.

Soğukta stres hormonları olan katekolaminlerin salgılanması artıyor, damarlarda salgılanan damar genişletici nitrik oksit yapımı azalıyor. Artmış katekolaminler ve azalmış nitrik oksit; tansiyonu, kalp hızını arttırdığı gibi damar spazmlarına yol açıyor. Damar direnci azalınca da kalp damar hastalığı ve kalp yetersizliği olanlar ani ölülerle bile karşılaşabiliyor.

KALP SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN FAKTÖRLER

Pıhtılaşma faktörleri

Pıhtı oluşumunda rol oynayan fibrinojen ve faktör VII düzeylerinin kış aylarında artırdığı çeşitli araştırmalarda saptandı. O artışta kış aylarındaki solunum yolu hastalıklardan kaynaklanıyor.

Hava kirliliği

Kış aylarında ısınma için kullanılan yakıtlara bağlı hava kirliliği artınca kardiyovasküler hastalıklar artıyor. Hava kirliliği tansiyonu ve kalp hızını yükseltiyor, damarlar hasar görüyor.

Enfeksiyonlar

Kış aylarında artan kalp krizlerinin ve beyin felcinin (inme) en önemli nedeni enfeksiyonlardır. Enfeksiyon kalp damarları içindeki plaklarda aşınmaya neden olur. Pıhtı atma ihtimali yükselir. Grip ve zatürreye gibi hastalıklarla birlikte artan kalp hızı ve kan basıncı da kalp krizine yol açar.

D vitamini yetersizliği

D vitamin düşüklüğü pıhtılaşmayı artırmakta.

Fiziksel aktivitenin azalması

Kış aylarında azalan fiziksel hareket, toplar damar tıkanıklığı ve akciğer embolilerinin artmasına imkan tanıyor.

Fazla efordan kaçınmakla birlikte, kış aylarında en sağlıklı şekilde giyinmek ve kesinlikle uzun yürüyüşler yapmamak gerekiyor...

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