Kardan adama şehir turu attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kardan adama şehir turu attı

Ordu’da bir kişi yaptığı kardan adamı aracının üzerine yerleştirdi. Bayraklarla donattığı kardan adamla şehir turu atan Okvur, "Çocukken hep böyle bir şey yapmak isterdim. Hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

Korgan ilçesinde yaşayan Adil Okvur, ilçede etkili olan yağışın ardından yaptığı kardan adamı, aracının üzerine yerleştirip şehir turu attı. O anları ise Okvur'un arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Okvur, "Uzun zamandır böyle bir şey yapmak istiyordum. İlçemize kar yağınca "Hadi yapalım" dedik ve işe koyulduk. Arkadaşımın da yardımıyla yaklaşık yarım saatte kardan adamı yaptık ve otomobilin üzerine yerleştirdik. Bu şekilde birkaç saat boyunca şehirde tur attık. Görenler şaşırdı, çoğu kişinin de hoşuna gitti. Bizi durdurup, video ve fotoğraf çektiler. Güzel bir anı oldu" diye konuştu.

Kardan adama şehir turu attı

Kardan adama şehir turu attı

Kardan adama şehir turu attı

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