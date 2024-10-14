Kardelen Sanat Derneği’nden ulusal şiir yarışması

Her ne kadar yarışmanın konusu kadın olsa da erkek şairlerin de yarışmaya katılımları beklenmekte. Dereceye girenlerin ödülleri ‘Yaşayan Değerlerimiz Programı’nda verilecek. Programın gerçekleştirileceği salona girmek için seyircilerin beraberinde okudukları bir kitabı -bilet yerine-getirmeleri gerekmekte.

Engelsiz Sanat Projelerinde de paydaşlıkları olan, Beş Nokta Otizm ve Yaşam Derneği ile Divriği Bayırlı Köyü Derneği’yle ortak projelerine devam eden Kardelen Sanat Derneği Başkanı gazeteci-şair-yazar Yusuf Ziya Leblebici'nin konu ile ilgili açıklaması şöyle;

"Dünya ve ülkemiz nüfusunun yüzde 49,7'sini oluşturan, ancak erkek egemenliğinin altında ezilen kadınlarımızın söz haklarını, isyanlarını, arzularını, sevgilerini şiirlerle dile getirmenin yanı sıra şarkı ve şiirlerde sadece aşk ve sevginin bir tarafı olmanın dışında haklı mücadelelerini de dizelere taşımak istedik. Proje ortağımız olan her iki derneğin yanı sıra, birçok kadın ve sanat derneklerinden de desteğimizi alarak bu seneki yarışmamızı başlatmış bulunuyoruz.

Konusunun kadın olması, yarışmacıların da kadın olması anlamına gelmeyeceğinin altını çizerek, erkek yarışmacılarımızın da katılımının yoğun olacağına inanıyoruz.

Kadın mücadele, kadın sevgi, kadın ana bacı kardeş sevgili, kadın dünya, kadın insan... Yani kadın aslında yanağımızın bir yarısı...

Konumuz kadın, komitemiz ve jüri üyelerimizin de tamamı kadınlardan oluşuyor.

Bizlerin amacı şiirleri yarıştırmak değil, yarışmalara konu ettiğimiz temaların işlenmesine vesile olmamızdı. Bunu da başardığımıza inanıyorum.

Yarışmamızın son başvuru tarihi ise 20 Ekim... Başvuru ve şartnameler derneklerimizin sosyal medyadaki sayfalarında paylaşılıyor.

Dereceye girenlerin ödülleri, 2 Kasım'da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan sergi, kokteyl, dinletiler ve diğer sanat dallarındaki ödüllerle birlikte Yaşayan Değerlerimiz Programında verilecek."

61’incisi düzenlenen bu programa giriş, her zamanki gibi bilet yerine okunmuş bir kitapla olacak ve toplanan kitaplar da köylere veya kütüphanelere gönderilecek…