Kardeş acısı yaşayan Serdar Ortaç itirafıyla herkesi üzdü

Bir dönem kumar borçlarıyla gündeme gelen şarkıcı Serdar geçtiğimiz günlerde kardeşini kaybetmiş ve zor günler geçirmişti. Aynı zamanda MS hastalığıyla mücadele eden 53 yaşındaki ünlü isim son itirafıyla gündem oldu.

İTİRAFI GÜNDEM OLDU

Ortaç, tiktok üzerinden yayınlanan bir videoda kumarı bıraktığını açıkladı. Ayrıca hastalığı yüzünde zor günler geçiren ünlü şarkıcı rahat uyuyabilmek için ilaçlar aldığını itiraf etti. Uyku için aldığı ilaçlar gündem oldu.

Ortaç videoda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kulandı: "17.30'da uyanıyorum uyumak için çok ağır ilaçlar alıyorum, her şeyi unutup uyuyorum ama kalkamıyorum. Bisiklete biniyorum. Kumarı bıraktım"

