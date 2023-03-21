21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kardeşini bıçakladı sokakta bayıldı

Samsun'da evlerinde kardeşini bıçakla yaraladığı iddia edilen genç sokakta baygın halde yerde yatarken bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 13:55
Takip Et

Kardeşini bıçakladı sokakta bayıldı

Kardeşini bıçakladı sokakta bayıldı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerinde kardeşi B.Ş.'yi (27) bıçakla yaralayan O.C.Ş. (29) olay yerinden kaçtı. 

Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş. tedavi altına alındı. Polis O.C.Ş.'yi Kılıçdede Mahallesi'ndeki Samsun Adliyesi önünde yolda yerde yatar halde baygın olarak buldu. 

O.C.Ş.'nin üzerinden 1 adet ekmek bıçağı ele geçirildi. O.C.Ş. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
2
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
3
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
4
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Fatih Erbakan hayır deyince Erdoğan kime kalem fırlattı. Odatv'nin gizemli yazarı Hürrem Elmasçı yazdı
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
5
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
6
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
7
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Çin ve Rusya liderleri görüştü
﻿Çin ve Rusya liderleri görüştü
﻿Çin ve Rusya liderleri görüştü
﻿Özel sporculardan Türkiye şampiyonası için dev hazırlık
﻿Özel sporculardan Türkiye şampiyonası için dev hazırlık
﻿Özel sporculardan Türkiye şampiyonası için dev hazırlık
﻿Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir
﻿Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir
﻿Yapay zeka artık işinizi de elinizden alabilir. Birçok iş sektöründe çalışabilir
﻿TÜİK açıkladı: İşte trafiğe kayıtlı araç sayısı
﻿TÜİK açıkladı: İşte trafiğe kayıtlı araç sayısı
﻿TÜİK açıkladı: İşte trafiğe kayıtlı araç sayısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.