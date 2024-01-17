Kardeşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs hakkında yeni gelişme

Kaynak: İHA
Kardeşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs hakkında yeni gelişme
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kardeşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaralanmasına sebep olan şahıs tutuklandı.

Dün, Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'ndeki binada meydana gelen olayda, O.K. (28) ile kardeşi K.K. (26) arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, O.K. mutfaktan aldığı bıçakla K.K.'nın göğsüne saplayarak ağır yaraladı. Bağrışmalar duyan bina sakinleri dışarı çıktıkları esnada, K.K.'yı dairenin girişinde kanlar içinde gördü.

Bina sakinlerini ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Suç aletiyle gözaltına alınan O.K. ise Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralanan kardeşin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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