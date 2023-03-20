20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kardeşini öldürdü 

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi ateşli silahla yaralanması sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 17:37
Takip Et

Kardeşini öldürdü 

Kardeşini öldürdü 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay öğle saatlerinde Belen Mahallesi mezarlığının üzerinde meydana geldi. Fevzi Altay ve ağabeyi Orhan Altay arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. 

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Fevzi Altay ateşli silahla yaralandı. Olayın duyulması üzerine sağlık ekiplerine haber verilirken, yaralı özel araçla yola çıktı. Yolda ambulansla karşılaşan araç sürücüsü yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. 

Ambulansta yaklaşık 30 dakika müdahale edilen Fevzi Altay ardından ilçedeki Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevzi Altay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yaralı yakınları gazetecilere saldırarak İhlas Haber Ajansı Muhabirinin kamerasını kırdı. Polis ekipleri Hastane önünde bir kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
4
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
5
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
6
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
7
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Afrika’da Çinli maden işçilerine katliam: Arkasında Rusya var iddiası
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Suudi Arabistan'da ceza iptal edildi. F1'de sıralama değişti
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿Kardeşini öldürdü 
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
﻿ABD Büyükelçisi Flake, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.