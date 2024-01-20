Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız

Miras hukukuyla ilgili önemli değişiklikler yaşandı. Bu düzenlemeyle birlikte miras paylarının kardeşlere devrinin daha hızlı hale geleceği belirtildi.