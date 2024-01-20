Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız

Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız
Kaynak: Haber Merkezi
Miras hukukuyla ilgili önemli değişiklikler yaşandı. Bu düzenlemeyle birlikte miras paylarının kardeşlere devrinin daha hızlı hale geleceği belirtildi.
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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 1

Babasından ve diğer aile büyüklerinden kalan mirasla ilgili önemli bir değişiklik yaşandı. Artık miras paylarının kardeşler arasında devri süreci daha hızlı hale geldi.

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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 2

Hisseli tapu sahipleri için tapu satışı çözüm yollarını araştırırken, yeni düzenlemeyle birlikte hisseli tapuların devri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 3

Kardeşler arasında miras paylaşımı konusunda anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla getirilen düzenleme ile artık yazılı olarak yapılan anlaşmalar geçerli olacak.

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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 4

Karşılıklı olarak imzalanan anlaşmaların noter onaylı olmasına gerek kalmayacak, bu da miras paylaşımlarını kolaylaştıracak.

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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 5

Hisseli tapu almak isteyen vatandaşlar için ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanarak sınırlar belirlenecek ve parseller tespit edilecek.

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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 6

Bu süreç, hisseli tapu sahipleri için daha şeffaf bir satın alma sürecini beraberinde getirecek.

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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 7

Miras kalan bir evin kardeşlere devri için artık yazılı bir sözleşme yeterli olacak.

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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 8

Hisseli tapuların satışında ise hissedarların ortak karar alması ve tapu devri işlemlerine bizzat katılması gerekecek.

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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 9

Ayrıca, hissedarlar tüm işlemleri bir avukat aracılığıyla gerçekleştirebilecek ve vekâlet verme seçeneğinden de faydalanabilecekler.

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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 10

Yapılan satış işlemlerinden sonra hisse sahiplerine düşen paylar ödenecek ve tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması, işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önem arz edecek.

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Kardeşler arası miras paylaşımında o şart kalktı. Artık kendi payınızı almak için bunu yapacaksınız 11

Hisseli tapu devri konusundaki yeni düzenlemeler, miras işlemlerini daha etkili ve hızlı bir hale getirmeyi amaçlıyor.

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