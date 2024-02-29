Kardeşler arasında arazi kavgası kanlı bitti 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kardeşler arasında arazi kavgası kanlı bitti 2 ölü, 4 yaralı
Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında çıkan kavga kanlı bir sona sahne oldu.

Gebeli Mahallesi'nde yaşanan olayda, tartışma büyüyerek Erol Ö. tarafından ateş açıldı. Kavga sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, arazi anlaşmazlığı sebebiyle Erol Ö. ile abisi Yusuf Ö. arasında yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Erol Ö., av tüfeğiyle abisi Yusuf Ö. ile birlikte yengesi Rabia Ö., gelinleri Birgül Ö., torunları Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ile bir kişiye ateş etti.

Olay yerinde yaşamını yitiren abi Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. ile yaralanan diğer aile bireyleri, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erol Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.

aw152514-01-001.jpg

aw152514-03-001.jpg

aw152514-04-001.jpg

aw152514-05-001.jpg

Son Haberler
Zehra Güneş başaramadı Spor
Zehra Güneş başaramadı
Adana’da kontrolden çıkan cip takla attı: 1 ölü Yaşam
Adana’da kontrolden çıkan cip takla attı: 1 ölü
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu Spor
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Denize işeyen mülteciye şok uygulama. Ne olduğunu anlamadan kendini denizde buldu Dünya
Denize işeyen mülteciye şok uygulama. Ne olduğunu anlamadan kendini denizde buldu
Aziz Yıldırım rest çekti Spor
Aziz Yıldırım rest çekti
Galatasaray kupaya veda etti. Taraftar her şeye rağmen oyuncuları bağrına bastı Spor
Galatasaray kupaya veda etti. Taraftar her şeye rağmen oyuncuları bağrına bastı
Kontrolden çıkan cip takla attı, sürücü hayatına kaybetti Gündem
Kontrolden çıkan cip takla attı, sürücü hayatına kaybetti