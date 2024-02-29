Kardeşler arasında arazi kavgası kanlı bitti 2 ölü, 4 yaralı

Gebeli Mahallesi'nde yaşanan olayda, tartışma büyüyerek Erol Ö. tarafından ateş açıldı. Kavga sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, arazi anlaşmazlığı sebebiyle Erol Ö. ile abisi Yusuf Ö. arasında yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Erol Ö., av tüfeğiyle abisi Yusuf Ö. ile birlikte yengesi Rabia Ö., gelinleri Birgül Ö., torunları Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ile bir kişiye ateş etti.

Olay yerinde yaşamını yitiren abi Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö. ile yaralanan diğer aile bireyleri, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erol Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.