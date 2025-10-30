“Kardeşlerim” dizisinin Emel’i, ödüllü çocuk oyuncu Aylin Akpınar, bir konserde boy gösterdi. Annesi ve ablasıyla konsere katılan Aylin’in değişimi herkesi şaşırttı.

Sevenlerini kırmayıp fotoğraf çektiren Aylin, “Bu yıl son senem. Seneye liseye başlayacağım. Bu sebepten dizi yapamadık bu sene. Seneye güzel bir proje ile ekranlarda kaldığım yerden devam etmek istiyorum” dedi.

AYLİN AKPINAR KİMDİR?

2012’de İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa 2018’de Pınar Süt reklamlarıyla başlayan Aylin Akpınar, Boyner ve Defacto’nun çocuk modellerinden biri oldu.

İlk dizi deneyimi Keşke Hiç Büyümeseydik’te yer aldı, ardından İstanbullu Gelin’de rol aldı.

Aşk Ağlatır’da Ada’nın çocukluğunu oynayarak dikkat çeken Aylin, Kardeşlerim dizisiyle ilk kez bu kadar öne çıktı.

Yusuf Güney Gün menajerliğinde çalışan Aylin, yüzlerce oyuncu arasından Kardeşlerim’e seçildi.

AYLİN AKPINAR DİZİLERİ

• Keşke Hiç Büyümeseydik 2018

• İstanbullu Gelin 2018

• Aşk Ağlatır 2020

• Kardeşlerim 2021

