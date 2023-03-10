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Fadik Sevin Atasoy sette kaza geçirdi

Kardeşlerim dizisi oyuncularından Fadik Sevin Atasoy sette kaza geçirdi. Başarılı oyuncu sette düşüp ayağını çatlattı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 15:50
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Oyuncu Fadik Sevin Atasou Kardeşlerim dizisinin setinde kaza geçirdi

Fadik Sevin Atasoy sette kaza geçirdi
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Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularından Fadik Sevin Atasoy, çekim esnasında kaza geçirdi.

AYAĞINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atasoy'un ayağı Beykoz'daki Akbaba Köyü'nde çekilen gecekondu sahneleri sırasında yerdeki taşlara takıldı. Ayağı kayan ve yere yuvarlanan Atasoy, hemen hastaneye kaldırıldı.

Çekilen röntgende Fadik Sevin Atasoy'un ayağında çatlak tespit edildi. Doktoru ünlü oyuncuya şişen ayağının üzerine basmasını yasakladı.

Birkaç gün tekerlekli sandalye kullanacak olan Atasoy, Instagram hesabından hastane önünden yaptığı paylaşıma "2-3 güne toparlarım. Sete dönerim ben… Çünkü Şengüling 4 ever" notunu yazdı.

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