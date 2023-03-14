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Fadik Sevin Atasoy İspanya'nın televizyon Oscar'ına aday

"Kardeşlerim"in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy başarılı performansıyla İspanya'da da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu İspanya’nın Oscarları kabul edilen Premios Oscars 2023 ödülüne aday gösterildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 16:17
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Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy İspanya'nın televizyon Oscar'ına aday oldu

Fadik Sevin Atasoy İspanya'nın televizyon Oscar'ına aday
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"Kardeşlerim"in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy, Oğulcan’ı Cihan Şimşek, Yasak Elma’nın Ender’i Şevval Sam ile Yıldız’ı Eda Ece ve Yargı’nın Engin’i Onur Duymaz Türk dizilerinin izlenme rekorları kırdığı İspanya’da fırtına gibi esiyor.

Ünlü oyuncular İspanya’nın Oscarları kabul edilen Premios Oscars 2023 ödülüne aday gösterildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İspanya’nın lider kanalı Antena3 yakında sonuçları açıklayacak. Fadik Sevin Atasoy, Şevval Sam ve Onur Durmaz drama dalında “En İyi Oyuncu” dalında aday oldu.
Ülkemizin en sevilen oyuncularının başında gelen Eda Ece ile Cihan Şimşek de “En İyi Oyuncu” dalında aday gösterildi.
 

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