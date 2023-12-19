Kardeşlerin arazi anlaşmazlığında kan aktı

Yaşanan kavga Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 4. Sokak'ta meydana geldi.

AĞABEYİNE VE YEĞENİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, H.A. ile abisi S.A. arasında devam eden arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönerken, kardeşlerden H.A. üzerinde bulunan bıçak ile ağabeyi S.A. ile ağabeyinin küçük oğlu D.A.'yı bıçaklayarak yaraladı.

BABA VE OĞLU HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaralı baba ile oğluna olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

H.A. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.