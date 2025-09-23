Kardeşlerin evi uyuşturucu deposu çıktı: Karabağlar’da şok operasyon!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.Y. ve ağabeyi B.Y.’nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 5 bin 985 uyuşturucu hap, 5,8 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu. İki kardeş gözaltına alındı.Şüpheliler E.Y. ve B.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu! Otomobilin yakıt deposunda bulundu

İstanbul'da zehir tacirlerine özel harekat destekli ağır darbe! Yakıt deposundan paket paket uyuşturucu çıktı