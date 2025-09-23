Kardeşlerin evi uyuşturucu deposu çıktı: Karabağlar’da şok operasyon!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir Karabağlar’da polis baskını: E.Y. (26) ve ağabeyi B.Y.’nin (32) evinde 5 bin 985 uyuşturucu hap, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltında, soruşturma sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.Y. ve ağabeyi B.Y.’nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 5 bin 985 uyuşturucu hap, 5,8 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu. İki kardeş gözaltına alındı.Şüpheliler E.Y. ve B.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

