Karga kedinin kuyruğunu gagaladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde parkta kediyle oyun oynamak isteyen karganın komik görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı. Karganın kedinin kuyruğunu gagalaması izleyenleri güldürdü

KAYNAK: İHA
Karga kedinin kuyruğunu gagaladı

İHA'nın haberine göreğ, Sorgun ilçesinde izleyenleri gülümseten olay Dutluk Parkı'nda yaşandı. Parkta kedi ile oyun oynamaya çalışan karganın görüntüleri ilçede yaşayan Fatıma Tülay Arslan'ın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karganın parkta gördüğü kedinin yanına gelerek kuyruğunu ısırıp oynamaya çalışmasıyla kedi neye uğradığını şaşırdı. Görüntülerde kedinin kargaya fazla tepki vermemesi dikkat çekerken, karga ise kediyi uzun bir süre rahat bırakmadı.

Gülümseten görüntüler Fatıma Tülay Arslan'ın sosyal medya hesabında da büyük beğeni topladı.

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