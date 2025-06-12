Karga kediye sataştı: Çizgi filmi aratmayan anlar!

Kaynak: İHA

Sivas’ta karganın kediyi rahatsız ettiği görüntüler çizgi filmleri anımsattı. Karganın kediyle alay ettiği anlar kameraya yansıdı.

Sivas’ın Zara ilçesinde bir karga, ağaç gölgesinde dinlenen kediyi fark etti. Bir süre kedinin etrafında dolaşan karga, onunla oynamaya başladı.

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Gagasıyla kediyi ısırmaya başlayan karga, kediyi huzursuz etti. Gölgede yatan kediyle bir süre uğraşan karga, kedinin oradan ayrılmasını sağladı.

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Karganın hareketleri, çizgi film sahnelerini andırdı.

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"SANIRIM OYUN OYNAMAK İSTİYORDU"

Karganın kediyi rahatsız ettiği anları kaydeden Ali Efe Karaman (17), “Kızılırmak Sosyal Tesisleri’nde gezerken karganın bu kediyi rahatsız ettiğini gördüm. Kedi orada yatıyordu. Karga gelip kediyi rahatsız etmeye başladı. Sanırım oyun oynamak istiyordu. Kedinin kuyruğunu ısırmaya başladı. Kedi, kargaya muhtemelen sinirlendi. Kedi kalkıp gitmeye başladı, karga da onu takip etti. Karga kediyi rahatsız etmeye devam etti. Bu olay yaklaşık yarım saat sürdü. Sonunda kedi bıktı ve kaçtı.” dedi.

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