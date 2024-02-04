Kargo aracı çarptı hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Kargo aracı çarptı hayatını kaybetti
Balıkesir’de kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı Fatma Bakır hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi Terziler Sokağı'nda meydana geldi.

Kavşaktan dönüş yapan kargo dağıtım kamyoneti, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Bakır'a çarptı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer taraftan 9 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen Fatma Bakır, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün Bandırma'da toprağa verildi.

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