Kargo paketinden reçine haline getirilmiş esrar çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kargo paketinden reçine haline getirilmiş esrar çıktı

Samsun'da bir kargo şirketi ile gelen paket içinden reçine haline getirilmiş esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler neticesinde harekete geçti.

Ekipler, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde E.B.(26) isimli şahsa gelen kargo paketinde arama yaptı. Yapılan aramada, reçine haline getirilmiş 9 parça halinde toplam 51,35 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili E.B., “uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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