Karı koca soba gazından zehirlenerek yaşamını yitiridi

Kaynak: İHA
Karı koca soba gazından zehirlenerek yaşamını yitiridi

Zonguldak'ta soba sızan gazdan zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.

Aktarılan bilgilere göre olay Kilimli ilçesinde gerçekleşti. Söylenenlere göre komşuları 60 yaşındaki Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere'den haber alamayınca evlerini kontrol etti. Eve bakan komşular Dere çiftinin cansız bedenini gördü.

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Komşuların haber vermesi üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Mahalle Muhtarı Semih Bekar, çiftin soba zehirlenmesinden kaynaklı yaşamını kaybettiğini ifade ederken, sağlık ekipleri Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere'nin cansız bedenlerini otopsi yapılması için hastane morguna sevk etti. Dere çiftinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi işlemlerinin sonrasında belirlenecek.

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